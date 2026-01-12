Yozgat emniyeti, uyuşturucu maddeye geçit vermedi
Sorgun ilçesinde yapılan narkotik baskınlarında 17 parça sentetik kannabinoid ve 26 adet sentetik ecza ile 1 hassas terazi ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sorgun'da yaptığı çalışmalarda, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı.
17 parça halinde sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Y.E., O.Ç., F.Z., S.V., S.Ç., F.M.B., H.B., A.E.Ö., M.E.Ü. isimli şahıslar hakkında işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa