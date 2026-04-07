Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarının tespit edilmesine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Boğazlıyan ilçesinde M.C.Ü., M.Ş. ve M.D.'ye ait ikamet ve araçlarda yapılan kontrollerde 18,16 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 9 adet 9 mm fişek, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT

