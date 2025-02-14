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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 251 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 251 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 251 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 251 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Boğazlıyan ilçesinde Özel Harekat polisinin desteğiyle 8 ekip ve 48 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 251 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda M.A., C.Ü., M.K. ve S.T. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 kişi tutuklandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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