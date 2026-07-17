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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, uyuşturucu aparatı ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesinde, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçu kapsamında 19 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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