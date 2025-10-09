Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 142 Gram Bonzai ve 50 Adet Fişek Ele Geçirildi
Yozgat'ta jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta 142 gram bonzai ve 50 adet 9 mm fişek ele geçirdi. Şüpheli M.E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ta Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, durdurdukları şüpheli şahsın aracında bonzai ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Çorum'dan Yozgat'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan M.E.Ş. isimli şahsın aracı durduruldu. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 142 g. Bonzai, 1 adet Sentetik Bonzai Emdirilmiş Sigara, 50 adet 9 mm Fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa