Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 142 Gram Bonzai ve 50 Adet Fişek Ele Geçirildi

Yozgat'ta Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, durdurdukları şüpheli şahsın aracında bonzai ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Çorum'dan Yozgat'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan M.E.Ş. isimli şahsın aracı durduruldu. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 142 g. Bonzai, 1 adet Sentetik Bonzai Emdirilmiş Sigara, 50 adet 9 mm Fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT