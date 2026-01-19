Haberler

Yozgat emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor

Yozgat emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat merkez ve Sorgun'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Sorgun'da kokain ve metamfetamin bulunan bir kişi tutuklandı, Yozgat merkezde ise sentetik ecza bulunan bir başka zanlı da cezaevine gönderildi.

Yozgat il merkezi ve Sorgun'da, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesinde zanlı Y.İ.'de yapılan aramada 4 parça halinde 3,19 gr. kokain, 8 parça halinde 24,37 gr. metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl merkezinde düzenlenen operasyonda ise zanlı İ.H.B.'de yapılan aramada 434 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon