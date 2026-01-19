Yozgat emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor

Yozgat il merkezi ve Sorgun'da, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesinde zanlı Y.İ.'de yapılan aramada 4 parça halinde 3,19 gr. kokain, 8 parça halinde 24,37 gr. metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl merkezinde düzenlenen operasyonda ise zanlı İ.H.B.'de yapılan aramada 434 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT