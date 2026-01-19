Yozgat emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor
Yozgat merkez ve Sorgun'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Sorgun'da kokain ve metamfetamin bulunan bir kişi tutuklandı, Yozgat merkezde ise sentetik ecza bulunan bir başka zanlı da cezaevine gönderildi.
Yozgat il merkezi ve Sorgun'da, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesinde zanlı Y.İ.'de yapılan aramada 4 parça halinde 3,19 gr. kokain, 8 parça halinde 24,37 gr. metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl merkezinde düzenlenen operasyonda ise zanlı İ.H.B.'de yapılan aramada 434 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa