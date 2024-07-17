Yozgat'ta Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçlamasıyla Hükümlü Yakalandı
Yozgat'ta uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda M.A. isimli kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
Yozgat'ta uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı adli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; JASAT ekiplerince hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan "10 yıl 15 ay" kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. isimli kişi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - YOZGAT