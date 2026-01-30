Yozgat'ta 192 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Yozgat'ta polis ekipleri tarafından 192 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu maddeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Sıklıkla operasyon yapan ekipler, 2 şüpheli şahsın ikametinde ve araçlarında arama yaptı.

Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada 171 sentetik ecza hap ve 21 ecstasy hap olmak üzere toplam 192 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - YOZGAT