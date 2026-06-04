Haberler

Hızlı Tren Kavşağı'nda kaza: 2 yaralı

Hızlı Tren Kavşağı'nda kaza: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle aracın tavanı koptu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Hızlı Tren Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu.

Edinilen bilgilere göre, Hızlı Tren Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan 06 BHP 330 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü, önünde ilerlemekte olan traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil hasar aldı ve aracın tavanı çarpmanın etkisiyle yerinden koptu. Araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu

Hizbullah'tan ölümcül pusu! Hedefte İsrail'in üst düzey ismi vardı
Tır şoförü dorsede ölü bulundu

Dorsede cansız bedeni bulundu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz

Süresiz nafakanın iptal edilmesine Meclis'teki bir partiden itiraz var
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak