Yozgat'ta Traktör Kazası: Sürücü Jandarmadan Kaçamadı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası olay yerinden uzaklaşan traktör sürücüsü, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine seyir halinde olan S.N. idaresindeki otomobilin önüne aniden traktör çıktı. Kazaya neden olan traktör sürücüsü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 farklı güvenlik kamerasından 46 saat süren güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Traktör sürücüsü M.E.'nin, Çiğdemli Beldesi istikametine ilerlediği sırada kazaya karıştıktan sonra Sorgun ilçe merkezine kaçtığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan M.E. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından idari para cezası uygulandı. - YOZGAT