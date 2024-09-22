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Yozgat'ta Trafik Kazası: Bir Bekçi Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Trafik Kazası: Bir Bekçi Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında çarşı ve mahalle bekçisi Ali Taş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda araç sürücüsü kontrolü kaybetti.

Yozgat'ta meydana gelen kazada bir çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sorgun ilçesine bağlı Babalı köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Taş (29) yönetimindeki FT EH 220 yabancı plakalı araç, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazazedeleri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babası olan Ali Taş'ın Sorgun'da çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ali Taş Olaylar trafik yozgat Sağlık Kaza

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