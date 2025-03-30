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Yozgat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Kazada iki araç çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza D-200 karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Yerköy istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde olan C.B. idaresindeki 06 BPF 538 plakalı araç ile karşı yönden gelen M.Ü. idaresindeki 35 EC 6646 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan C.B., S.Ç.B., Ç.B., S.T. ve M.Ü. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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