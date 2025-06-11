Yozgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Yozgat'ın Topçu köyünde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Topçu köyünde H.D. idaresindeki 66 LA 645 plakalı araç ile İ.Ş. idaresindeki 61 BK 98 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve 61 BK 98 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bozok Üniversitesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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