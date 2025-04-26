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Yozgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat'ta bağlı Bahadın Beldesi girişinde meydana geldi. Sivas istikametinden Sorgun istikametine seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 19 BN 964 plakalı Opel marka otomobil, ara yoldan ana yola çıkmaya çalışan S.Y. idaresindeki 66 ACM 042 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile 19 BN 964 plakalı araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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