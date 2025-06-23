Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Yozgat'ta yaşanan trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yozgat kent merkezinde yaşanan trafik kazasında A.S. yönetimindeki 66 ACD 010 plakalı otomobil ile C.B. idaresindeki 66 FE 421 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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