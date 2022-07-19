Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Abdülkerim Karatarla (62) yönetimindeki Volvo marka 42 ETN 21 plakalı otomobil ile Alaeddin Atik (57) yönetimindeki Peugeot marka 66 EB 287 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri karayolu Yenipazar beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdülkerim Karatarla ile hafif ticari araçtaki Fuat Atik, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürüsü ile araçta bulunan E.A. (20), G.A. (59) ve H.A. ise yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Yozgat 3. Sayfa Haberler

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