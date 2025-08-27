Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-200 Karayolu'nda meydana geldi. Yerköy ilçesinden Kırıkkale'ye seyreden M.B. idaresindeki 34 FS 2310 plakalı Fiat marka araç kontrolden çıkarak toprak alanda takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Derya Balta (45) hayatını kaybederken, sürücü M.B. (52) ile yolcular S.Ş. (41), Y.Ş. (46) ve Ö.A.Ş. (7) hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT