Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Yozgat'ta Çiğdemli Beldesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çigdemli Beldesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sorgun'dan Kadışehri ilçesi istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki 50 BD 355 plakalı Fiat marka otomobil, kavşaktan çıkış yapan E.B. idaresindeki 34 DLY 398 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada her iki araçta bulunan S.E., Ş.E., D.I., Ç.B. ve Yayla Bozkurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yayla Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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