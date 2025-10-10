Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saraykent Kamberli Köyü yolunda meydana geldi. N.A. idaresindeki 34 GDK 368 plakalı araç, 34 LOL 57 plakalı Opel marka araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 34 LOL 57 plakalı araç sürücüsü Hacı İbrahim Eser olay yerinde hayatını kaybetti. 34 GDK 368 plakalı araç sürücüsü N.A. ve yolcu S.A. hafif yaralandı. Yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT