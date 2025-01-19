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Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otobüsün tıra çarpması sonucu gerçekleşen kazada muavin Hamit Ağbaba yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Oluközü Beldesi mevkisinde meydana geldi. Kazada, H.A. yönetimindeki 58 ADS 936 plakalı otobüs Yozgat istikametinden Sivas yönüne seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen H.E. idaresindeki 06 ET 6391 plakalı tıra çarptı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan S.Y. isimli kişi yaralanırken, muavin olduğu öğrenilen Hamit Ağbaba ise hayatını kaybetti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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