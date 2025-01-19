Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Oluközü Beldesi mevkisinde meydana geldi. Kazada, H.A. yönetimindeki 58 ADS 936 plakalı otobüs Yozgat istikametinden Sivas yönüne seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen H.E. idaresindeki 06 ET 6391 plakalı tıra çarptı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan S.Y. isimli kişi yaralanırken, muavin olduğu öğrenilen Hamit Ağbaba ise hayatını kaybetti. - YOZGAT