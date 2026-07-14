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Yozgat'ta otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Yozgat'ta otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-200 kara yolu Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 PHV 191 plakalı Volvo marka otomobil, A.K. idaresindeki 66 ACN 048 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki yolcular M.A.K. ve M.İ.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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