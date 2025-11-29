Haberler

Yozgat'ta Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Boğazlıyan-Sarıkaya karayolunda kontrolden çıkan pancar yüklü tır devrildi. Sürücü S.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan- Sarıkaya karayolunda S.C. hakimiyetindeki 66 NK 540 plakalı pancar yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abdilli köyü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
