Yozgat'ta Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan- Sarıkaya karayolunda S.C. hakimiyetindeki 66 NK 540 plakalı pancar yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abdilli köyü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT