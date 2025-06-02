Yozgat'ta Taziye Evinden Dönüşte Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Yozgat'ta Taziye Evinden Dönüşte Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı
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Yozgat'ta taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs Yozgat'ta şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a taziye için giden yolcuları taşıyan midibüs, Ankara'ya dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü K.T.'nin kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 29 yolcunun bulunduğu midibüsteki 2 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Vali Özkan, "2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti"

Kaza sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine giderek incelemede bulundu. Özkan burada yaptığı açıklamada, "Maalesef az önce meydana gelen kazada 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik, tedavileri sürüyor. Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, kaymakamımız, AFAD'ımız, Emniyetimiz, ilgili bütün birimlerimiz olay yerinde. Gönül isterdi ki canlarımız yanmasın. Ama maalesef olay yerinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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