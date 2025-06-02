Yozgat'ta Taziye Dönüşü Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 27 Yaralı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde taziye evinden dönen yolcuları taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı.
Taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs Yozgat'ta şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a taziye için giden yolcuları taşıyan İveco marka midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa