Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 13 sikke ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 13 sikke ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki operasyonunda 13 sikke, 3 yüzük, 6 obje, mühür, iş makinesi, el dedektörü, kazma ve fener ele geçirildi. Yakalanan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser nitelikli eşyalar ele geçirildi.
Yozgat Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde tarihi eser niteliğinde eşya bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan aramalarda iş makinesi, 3 adet yüzük, mühür, 6 adet obje, 13 adet sikke, el dedektörü, kazma ve fener ele geçirildi.
Yakalanan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı