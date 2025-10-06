Yozgat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Sikke ve 5 Eser Ele Geçirildi
Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine durdurdukları araçta 1 tabanca, 15 sikke ve 5 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi. Araçtaki şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alan jandarma ekipleri, Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 1 tabanca, 15 sikke ve 5 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Araçla bulunan; A.P. ve A.P. isimli şüphelilerin hakkında işlem başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa