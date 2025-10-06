Yozgat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Sikke ve 5 Eser Ele Geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alan jandarma ekipleri, Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 1 tabanca, 15 sikke ve 5 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Araçla bulunan; A.P. ve A.P. isimli şüphelilerin hakkında işlem başlatıldı. - YOZGAT