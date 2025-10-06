Haberler

Yozgat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Sikke ve 5 Eser Ele Geçirildi

Yozgat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Sikke ve 5 Eser Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine durdurdukları araçta 1 tabanca, 15 sikke ve 5 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi. Araçtaki şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alan jandarma ekipleri, Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 1 tabanca, 15 sikke ve 5 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Araçla bulunan; A.P. ve A.P. isimli şüphelilerin hakkında işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu

Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.