Yozgat'ta Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Yozgat'ta, seyir halindeki bir aracın alev alması sonucu itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, inceleme başlatıldı.

Yozgat'ta gece saatlerinde seyir halindeki araç alev alev yandı.

Çekerek Sorgun mevkiinde Gökiniş rampasında araç yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıkaya'dan Çekerek istikametine giden 3 kişinin bulunduğu araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybı yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
