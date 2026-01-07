Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda bin 384 sentetik ecza ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde yakalanan C.G., E.A., O.Y., F.Ö., M.Ç., F.Ç., İ.H.B. ve M.G.'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; bin 384 adet sentetik ecza ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 80 bin TL ele geçti. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. - YOZGAT