Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 1,384 adet sentetik ecza ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 80 bin TL ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda bin 384 sentetik ecza ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde yakalanan C.G., E.A., O.Y., F.Ö., M.Ç., F.Ç., İ.H.B. ve M.G.'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; bin 384 adet sentetik ecza ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 80 bin TL ele geçti. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Hastaneyi karıştıran iddia! Halkı jet hızıyla tahliye ettiler
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu