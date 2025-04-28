Yozgat'ta Ruhsatsız Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve KOM Şube tarafından ormanlık alanda yapılan aramada Ş.S. isimli şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 60 adet 9 mm tabanca fişeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tüfek şarjörü, 1 adet kasatura ele geçirildi.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa