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Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay Çay Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İsmail Atik'e ait park halindeki 66 ABA 184 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine Sorgun Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Yozgat, 3. Sayfa, Haberler

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