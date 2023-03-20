Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akdağmadeni ilçesi Melikli köyü D-200 Karayolunda meydana geldi. Ali Ç. (47) idaresindeki Fiat marka 06 DJ 8385 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü ile araçta bulanan Necati Ç. (41), İlkay Ç. (45), Esra Ç. (16) ve Salih Ç. (11) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akdağmadeni Yozgat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title