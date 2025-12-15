Yozgat'ta otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Sekili Köyü mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şahin'e (69) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT