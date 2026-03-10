Haberler

Yozgat'ta öğrenci yakını, okul müdürünü darbetti

Cumhuriyet Ortaokulu'nda bir öğrenci veli, okul müdürü Fatih Bilir'e saldırarak kafa attı. Müdür hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ta bir okul müdürü, öğrencinin yakını tarafından darbedildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Ortaokulu'nda bahçende arkadaşlarıyla tartışan kız öğrenciyi zemin katta bulunan memur odasına çağıran okul müdürü Fatih Bilir, öğrenciyi uyardı. Öğrenci, bir yakınını arayarak şikayet etti. Bunun üzerine okula gelen öğrencinin yakını, okul müdürüyle görüşmek istediğini söyleyerek, ikinci kata çıktı. Müdür, odasına giren öğrenci velisine "Hoş geldin" diyerek kapıya doğru yöneldiği sırada veli, müdürün suratına kafa atarak darbetti. İhbar üzerine okula gelen polis saldırganı yakaladı. Okul Müdürü Bilir ise ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
