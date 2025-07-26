Yozgat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Yozgat'ta meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, minibüsteki iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat minibüs ve otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Terminal kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AZH 447 plakalı minibüs, S.İ. idaresindeki 66 ABY 352 plakalı otomobile çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücü (55) S.İ. olay yerinde hayatını kaybederken minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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