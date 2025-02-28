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Yozgat'ta LPG Tankı Patladı: 3 Yaralı

Yozgat'ta LPG Tankı Patladı: 3 Yaralı
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Yozgat'taki bir sanayi sitesinde, bakım için getirilen aracın LPG tankından sızan gazın patlamaya neden olması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta sanayi sitesinde bir aracın LPG tankından sızan gaz patlamaya neden oldu. Patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bakım için Yozgat Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirci dükkanına getirilen aracın LPG tankı çalışanlar tarafından söküldü. Sobanın yandığı iş yerinde sökülen LPG tankından sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada iş yerindeki 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.Y. Yozgat Şehir Hastanesi'ne, Y.E.Y. ve M.K. ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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