Yozgat'ta kaybolan öğretmenden acı haber geldi
Yozgat'ta 4 Mart'ta eşine "Hakkını helal et" şeklinde mesaj attıktan sonra kaybolan öğretmen Tanju Oğuz'dan acı haber geldi. 3 gündür her yerde aranan öğretmenin aracının bulunduğu Akçakışla göletinde cansız bedeni bulundu.
Yozgat'ın Doğankent ilçesinde yer alan Şehit Lokman Erken İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Tanju Oğuz (36) 4 Mart'ta eşine "Hakkını helal et" şeklinde mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı. Oğuz'dan haber alamayan yakınları polis ihbarda bulundu.
ARACI BULUNDU
İhbar üzerine Yozgat Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Saha taramalarına başlayan ekipler kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un aracını Akdağmadeni Akçakışla Göleti'nin kenarında park halinde buldu. Arama çalışmaları Akçakışla Göleti'nde yoğunlaştırıldı.
ACI HABER GELDİ
4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Tanju Oğuz, arama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.