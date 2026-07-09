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Hayvanlarını kaybeden çiftçinin yardımına Jandarma ekipleri koştu

Hayvanlarını kaybeden çiftçinin yardımına Jandarma ekipleri koştu
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde iki büyükbaş hayvanını kaybeden çiftçinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Yozgat'ta hayvanlarını kaybeden çiftçinin yardımına Jandarma ekipleri koştu.

Kadışehri ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatan Y.K. bir süre sonra 2 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım isteyen çiftçinin hayvanları, Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak teslim edildi.

Çiftçi ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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