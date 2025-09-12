Yozgat'ta Kasten Öldürme Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma dedektifi JASAT ekiplerinin suçluların aranmasına yönelik olarak düzenlediği operasyonda aranan bir firari hükümlü yakalandı. D.A. isimli şahsın 'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. D.A. mukavemet göstermeden yakalandı ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi. - YOZGAT