Yozgat'ta Kasten Öldürme Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Jandarma dedektifi JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli firari hükümlü yakalandı. Şahıs, mukavemet göstermeden ele geçirildi ve Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilecek.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma dedektifi JASAT ekiplerinin suçluların aranmasına yönelik olarak düzenlediği operasyonda aranan bir firari hükümlü yakalandı. D.A. isimli şahsın 'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. D.A. mukavemet göstermeden yakalandı ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi. - YOZGAT

