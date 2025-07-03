Yozgat'ta Kamyon-Otomobil Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ta Kamyon-Otomobil Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Yozgat'ta kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Yerköy ilçesi yakınlarında gerçekleşti.

Yozgat'ta kamyonla otomobillin karıştığı kazada 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen biliye göre kaza Yozgat-Ankara karayolu, Yerköy ilçesi Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında yaşandı. Ankara istikametine gitmekte olan M.U. idaresinde ki 63 AAU 229 plakalı kuru ot yüklü kamyonla karşı istikametten gelmekte olan H.B. idaresindeki 34 EHK 628 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon şarampole devrilirken otomobil adeta ikiye bölündü. İlk belirlemelere göre kazada otomobilde bulunan H.B., Ş.B., ve F.B. öldü. Kamyonda bulunan M.U. ile A.M. ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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