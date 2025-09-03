Yozgat'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 202 Bin Adet Ele Geçirildi
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 202 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa