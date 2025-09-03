Yozgat'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 202 Bin Adet Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda bol miktarda kaçak makaron ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 202 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT