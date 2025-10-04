Yozgat'ta Kaçak Kazı Yaparken Suçüstü Yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısta altın arama dedektörü, kazma ve 23 adet obje ile sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni Jandarma Komutanlığı ekipleri define aranacağının bilgisini alarak harekete geçti. Ormanlık alanda define arama cihazıyla görülen Z.B. suçüstü yakalandı.
Yakalanan şahısta 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet kazma ve 23 adet obje ve sikke ele geçirildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa