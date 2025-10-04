Haberler

Yozgat'ta Kaçak Kazı Yaparken Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısta altın arama dedektörü, kazma ve 23 adet obje ile sikke ele geçirildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni Jandarma Komutanlığı ekipleri define aranacağının bilgisini alarak harekete geçti. Ormanlık alanda define arama cihazıyla görülen Z.B. suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahısta 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet kazma ve 23 adet obje ve sikke ele geçirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
