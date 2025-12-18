Yozgat'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
Yozgat'ta jandarma ekipleri, Kuşçu Köyü'nde kaçak kazı yapan O.G. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Olayda jeneratör, hilti ve kazı aletleri ele geçirildi.
Yozgat'ta kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kuşçu Köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler O.G. isimli şahsı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jeneratör, kırıcı delici hilti, 4 kürek, 2 kazma ve 25 metre uzatma kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının, Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT
