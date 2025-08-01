Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekipleri ihbar üzerine kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gerekli kazı malzemelerine el koydu.
Yozgat'ta kaçak kazı yapanlar defineciler ihbar üzerine suçüstü yakalandı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine kaçak kazı yapan 4 kişi tespit etti. Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. Çalışmada; bel küreği, kazma, çapa ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa