Yozgat'ta Jandarma kaçak alkol operasyonu düzenledi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Tayip ve Kuyumcu köylerinde kaça alkol üreten üç şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı içki ve ruhsatsız silah bulundu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak alkol operasyonu düzenledi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT jandarma dedektifleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarda Tayip ve Kuyumcu köylerinde ikamet eden üç şüphelinin kaçak ve sahte alkol üreterek satış yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 325 litre el yapımı fermente şarap, 10 litre etil alkol, 13 litre el yapımı rakı, 5 litre el yapımı viski, 1 adet ruhsatsız 9 mm Browning marka tabanca, 73 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli M.A. M.D. Ö.A. nın Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
