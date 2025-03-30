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Yozgat'ta Jandarma'dan Bayram Trafik Farkındalığı

Yozgat'ta Jandarma'dan Bayram Trafik Farkındalığı
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Yozgat'ta Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik güvenliğine yönelik farkındalık çalışması düzenledi. Sürücüler ve yolcular, emniyet kemeri kullanımı, hız limitleri ve diğer güvenli seyahat konularında bilgilendirildi.

Yozgat'ta Jandarma ekipleri bayrama özel farkındalık çalışması yaptı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Aydıncık İlçe Jandarma Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri tarafından Yozgat-Boğazlıyan yolu üzerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik araçlara, sürücülere ve yolculara 'Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri' kapsamında farkındalık çalışması düzenlendi.

Yozgat-Boğazlıyan Topçu Göleti mevkiinde 'Bayramınız Kemerli Olsun' mottosuyla bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, dinlenme molalarının önemi ve uykusuz araç kullanmanın riskleri gibi güvenli seyahat konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, sürücülere ve yolculara genel trafik kurallarına ilişkin broşürler dağıtıldı.

Aydıncık İlçe Asayiş Timleri ise 479 ve 112 aracı sorguladı. 2 kişiye yoklama tebliği yaptı.

Jandarma ekipleri "Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak, trafik güvenliğine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecek olup, tüm sürücülerimizin trafik kurallarına uyması hususunda duyarlı olmalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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