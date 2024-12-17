Yozgat'ta Hırsızlık Suçlusu Yakalandı
Yerköy'de düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan B.K. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde aranan şahıs yakalandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranması bulunan B.K. isimli şahıs yakalandı, gerekli yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa