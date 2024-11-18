Yozgat'ta Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahsı Yerköy ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Y.K., 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 3 ay ceza almıştı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik olarak yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.K. isimli şahıs Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Y.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - YOZGAT