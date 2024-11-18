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Yozgat'ta Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahsı Yerköy ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Y.K., 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 3 ay ceza almıştı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik olarak yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.K. isimli şahıs Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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