Yozgat'ta Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik olarak yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.K. isimli şahıs Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - YOZGAT