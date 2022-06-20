Yozgat'ta haç işlemeli mezar taşı ve tarihi İncil ele geçirildi - Haberler

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Yozgat'ta haç işlemeli mezar taşı ve tarihi İncil ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yozgat'ta haç işlemeli mezar taşı ve tarihi İncil ele geçirildi

Yozgat'ın iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda üzerinde haç işaretleri bulunan bir mezar taşı ve İncil olduğu değerlendirilen 3 kitap ele geçirildi.

Yozgat'ın iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda üzerinde haç işaretleri bulunan bir mezar taşı ve İncil olduğu değerlendirilen 3 kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ve Akdağmadeni ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. İlçelerde durdurulan araçlarda yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen üzerinde haç sembolleri olan mezar taşı ve 31 sayfadan oluşan İncil olduğu değerlendirilen Latince ve İbranice yazılmış Hz. İsa ile Hz. Meryem'i tasvir eden 3 adet kitap ele geçirildi. Boğazlıyan ilçesindeki operasyonda B.S., A.D., A.C. ve V.B., Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen operasyonda da A.İ. ve O.A. gözaltına alındı. Tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

(Gökhan Doğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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