Yozgat'ta Gece Yangını: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yozgat'ta Gece Yangını: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Yozgat'ın Sağlık Köyü'nde meydana gelen yangında bir ev, elektrik kontağındaki arıza nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye müdahale etti, can kaybı yaşanmadı.

Yozgat'ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde gece saatlerinde meydana gelen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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