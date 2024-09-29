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Yozgat'ta Fuhuş Çetesi Operasyonu: 4 Gözaltı

Yozgat'ta Fuhuş Çetesi Operasyonu: 4 Gözaltı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen operasyonda çocukları fuhuşa zorlayan bir çeteye yönelik 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma, şüphelilerin ev ve araçlarında silah ve çok sayıda telefon ele geçirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çocukları fuhuşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen operasyonda "reşit olmayanla cinsel ilişki, fuhuş, müstehcenlik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlalarından H.G., T.D., R.G. ve F.Ö. isimli 4 çete üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 10 cep telefonu, 4 CD ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmada süren işlemlerinin ardından adli makamlara sevt edilecek. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akdağmadeni Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel yozgat Hukuk Suç

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